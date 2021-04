Stiri pe aceeasi tema

- Madalin Dumitru, fost director al Directiei Generale Infrastructura si Servicii Publice (DGISP) din Primaria Capitalei, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la 6 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea mai multor infractiuni de coruptie, anunța Agerpres. Trimis in judecata…

- Curtea de Apel București a repus, vineri, pe rol dosarul in care este judecat pentru fapte de mare corupție fostul edil al Capitalei, Sorin Oprescu și alte persoane. Cei doi magistrați din completul de judecata nu au fost de acord cu privire la decizia finala, ceea ce a condus instanța la…

- Un procuror DNA a cerut, joi, la Curtea de Apel București, marirea pedepsei pentru fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu in dosarul in care acesta a fost condamnat la 5 ani și 4 luni de inchisoare cu...

- Chirurgul ortoped Gheorghe Burnei a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Bucuresti la doi ani si sase luni inchisoare cu suspendare pentru luare de mita in forma continuata, el fiind acuzat ca a primit bani de la zeci de parinti pentru a le opera copiii internati la Spitalul ‘Marie Curie’ din…

- Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, 5 ani de inchisoare cu executare Omul de afaceri Ioan Niculae. Foto: captura video. Patronul grupului Interagro, Ioan Niculae, a fost condamnat definitiv, joi, de Curtea de Apel Bucuresti la 5 ani de închisoare cu executare pentru savârsirea…

- Curtea de Apel București s-a pronunțat, in cursul saptamanii trecute, in cazul apelurilor formulate de milionarul prahovean Mihai Tufan și Parchetul de pe langa Tribunalul București fața de sentința pronunțata in luna octombrie de Tribunalul București, intr-un dosar de tentativa la omor. Omul…