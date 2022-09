Fostul general american David Petraeus (foto) este optimist: crede ca Ucraina va putea recapata controlul asupra Hersonului, in sudul țarii. Totuși, el vede un mare risc și pentru NATO, in „posibilitațile semnificative, neutilizate” ale Rusiei, scrie Die Welt , citat de onet.pl . David Petraeus este un fost comandant militar american in razboiul din Irak, comandant șef in Afganistan și, in cele din urma, director al CIA. Deja, la sfarșitul lui 2021, intr-un interviu pentru „Die Welt”, a avertizat asupra pericolului pe care il reprezinta Rusia lui Putin. Acum el detaliaza evoluția razboiului…