Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Snegur, primul președinte al R. Moldova, a fost inmormantat in Cimitirul Central din Chișinau, fiind petrecut pe ultimul drum de zeci de oameni, intre care rude, prieteni, oficiali, dar și simpli cetațeni veniți din diferite colțuri ale țarii pentru a asista la momentul istoric.

- Elita mondiala a saritorilor cu schiurile revine in Romania, la Rașnov Aproape 100 dintre cei mai buni saritori cu schiurile din lume, din 17 țari, vor intra in concurs, urmand sa participe la doua etape individuale, feminin si masculin, ce se vor derula pe parcursul celor trei zile ale competiției.…

- Sufera și Elveția. Trei victorii in primele trei etape urmate de doua egaluri, 2-2 cu Romania și 2-2 cu Kosovo, de fiecare data cedand in prelungiri. ”Saptamana ciudata, joc ciudat. Parca n-a fost un meci de calificare", a declarat capitanul Xhaka, acuzandu-și colegii de lipsa de implicare in pregatire.…

- Pregatirile pentru Ziua Independenței sunt in toi in centrul Capitalei. Muncitorii au inceput sa lucreze la instalarea scenei. Primele construcții deja au aparut in Piața Marii Adunari Naționale, potrivit Realitatea.md . Menționam ca Ziua Independenței Republicii Moldova este marcata pe 27 august. Cu…

- In primele 6 luni 2023, exporturile de marfuri s-au redus cu 10,9% fața de perioada similara a anului 2022, arata datele Biroului Național de Statistica. Exporturile catre UE au scazut cu 11,3%, deținand o pondere de 61,3% din cifra totala. In același timp, exporturile catre CSI au crescut cu 27,4%,…

- Mai multe explozii puternice au avut loc in aceasta noapte chiar langa frontiera cu Moldova și Romaniei, dupa ce a fost bombardata din nou regiunea Odesa. Rachete și drone ar fi lovit porturile Reni și Ismail, situate pe Dunare, in apropierea graniței romano-ucrainene.

- Miercuri, chiar in prima zi a Festivalului Inimilor 2023, maestrul Toma Frențescu a trecut la cele veșnice, “luand cu sine marea poveste a Timișului, a jocului, a folclorului banațean”. Pe viața folclorica a Timișoarei și-a lasat o amprenta clara, iar din Ansamblul „Timișul” a facut un brand recunoscut…