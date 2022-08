Stiri pe aceeasi tema

- Anatoli Ciubais, care a demisionat din functia de emisar special al Kremlinului din cauza invaziei ruse in Ucraina, este internat in spital undeva in Europa, cu o boala autoimuna rara, care ataca sistemul nervos, a informat o jurnalista care a discutat cu el.Reuters a informat luni ca reportera si activista…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin sufera intr-adevar de o grava maladie, iar aceasta consta in lipsa de respect fata de poporul ucrainean, a afirmat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a subliniat ca de aceasta boala sufera multi din anturajul președintelui rus, potrivit media ucrainene…

- ''Conversatia a fost directa si la obiect si a decurs fara probleme. Evitarea tensiunilor a fost considerata importanta'', a declarat seful statului finlandez intr-un comunicat al presedintiei.Tara nordica ''doreste sa se ocupe de probleme practice legate de faptul ca este o tara vecina a Rusiei intr-un…