Greva profesorilor este mineriada prin care se urmarește rasturnarea guvernului. Este declarația bomba facuta de Raluca Boboc, fostul consilier al lui Traian Basescu, in exclusivitate la Realitatea PLUS. Aceasta spune ca intreaga strategie este orchestrata de Florian Coldea, fostul șef din SRI. In direct la Realitatea Plus , Raluca Boboc, fost consilier prezidențial al lui Traian Basescu, a prezentat un scenariu surprinzator legat de protestul prelungit al dascalilor. „Nu vorbim de o greva a profesorilor, ci de o mineriada a profesorilor. (…) Domnul Florin Coldea n-a putut sa cheme ortacii, ca…