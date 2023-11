Stiri pe aceeasi tema

- Doua femei, in varsta de 79 și 85 de ani, au fost eliberate, luni seara, de gruparea Hamas, dupa bine de doua saptamani de cand au fost rapite din kibuțul in care locuiau, alaturi de soții lor, care se afla inca in Gaza. Hamas are inca 220 de ostatici, a anunțat Israelul. Doua ostatice eliberate […]…

- Pompierii din judetul Constanta au intervenit, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce mai multe persoane s-au intoxicat cu solutie pentru acarieni, la Caminul de Batrani din Eforie Sud. Șapte varstnici au ajuns la spital, iar cladirea a fost evacuata. „Persoane intoxicate la Caminul de Batrani din…

- UPDATE: Un numar de 90 de pasageri ucraineni s-au aflat in autocarul care s-a rasturnat la Harsova, pe DN 2A, in noaptea de luni spre marti, dintre care sapte au fost transportati la spital, 81 au fost dusi la sediul primariei din localitate si doi au ramas la fata locului. Potrivit ultimei informari…

- O tanara, in varsta de 33 de ani, din comuna Brastavatu, a fost acrosata de un autoturism condus de un sofer in varsta de 21 de ani, politist in judetul Constanta, care avea o alcoolemie de 0,56 mg/l. Fiind testat cu aparatul Drugtest, acesta a iesit pozitiv la doua substante interzise. Pentru a-l acoperi…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat ca va avea o discutie marti cu sefii din Justitie, pe tema legii pensiilor speciale. Ea a precizat ca va creste varsta de pensionare la magistrati si ca este o discutie transata deja. Ministrul Justitiei a declarat la B1 ca va avea o discutie, prima de…

- Polițiștii detașați pe litoral in perioada estivala ar fi trebuit sa fie folosiți pentru prevenirea și combaterea faptelor pe linie rutiera, dar ei erau folosiți pe post de „semafoare umane” timp de 9 ore pe zi, pentru ca „trebuiau ținuți departe de clientela politica”, scrie Sindicatul Europol. ”Fara…

- Seful IPJ Constanta a anuntat ca tanarul de 19 ani care a provocat accidentul din 2 Mai, soldat cu doi morti, fusese oprit in trafic cu cateva ore inainte de evenimentul rutier dupa un apel la 112 care semnala ca acesta mergea haotic. In masina sa, o patrula mixta formata dintr-un politist si un jandarm…

- Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce ambarcațiunea in care se aflau s-a lovit de o barja. Incidentul a avut loc in zona Chiciu din Calarasi, iar ambarcatiunea plutea in deriva pe Dunare. Vinovat de producerea accidentului este conducatorul ambarcatiunii care a fost testat pentru…