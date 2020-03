Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj dat publicitatii duminica, Forumul Judecatorilor din Romania afirma ca "luarea efectiva a unor masuri ample nu mai poate fi intarziata, iar un set minimal de reguli aplicabile pentru toate instantele de judecata, cu caracter temporar, este absolut necesar" in contextul inmultirii cazurilor…

- Forumul Judecatorilor din Romania solicita Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Justiției și tuturor instanțelor judecatorești sa adopte urgent, potrivit competențelor lor, masuri pentru prevenirea raspandirii infecțiilor respiratorii cauzate de COVID19.Citește și: Traian Basescu,…

- S-a aprobat procedura de suspendare a cursurilor in cazul apariției mai multor cazuri de coronavirus. Nu sunt luate in considerare doar aspectele medicale. Pot fi și criterii sociale sau ingrijorarile parinților.

- Autoritațile din Romania iau noi masuri in incercarea de a preveni raspandirea coronavirusului, iar primele cinci termoscannere destinate aeroporturilor vor ajunge in țara la sfarșitul acestei saptamani. Acestea vor fi utilizate la depistarea simptomelor noului tip de coronavirus, potrivit ministrului…

- In vederea combaterii raspandirii infecției cu noul coronavirus (COVID-19), la Aeroportul Internațional Maramureș a fost elaborat un plan de masuri, printre care acestea numarandu-se dezinfectarea a tuturor spatiilor aerogarii. Un al patrulea caz de infectare cu noul coronavirus a fost confirmat, marti…

- Trei persoane au fost infectate cu noul tip de coronavirus in Romania, dintre care una este deja vindecata, dar masurile privind raspandirea coronavirusului sunt mult mai stricte in țara decat in Italia.

- Oana Vladuca, deputat PRO Romania, condamna public lejeritatea cu care Guvernul si Ministerul Sanatatii abordeaza problema gener ata de raspandirea coronavirusului in state membre UE si cere infiintarea unui comandament national inainte de a fi prea tarziu. „Numai mie mi se pare ca actualul Guvern si,…

- Judecatorii de la Tribunalul Neamț nu și-au suspendat activitatea nici inainte, nici dupa abrogarea pensiilor de serviciu, in schimb in ședința Adunarii Generale, care a avut loc in ziua de 3 februarie, au decis, cu majoritate de voturi, sa acționeze in mai multe direcții. In primul rand vor redacta…