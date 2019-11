Stiri pe aceeasi tema

- Mario Iorgulescu a ajuns in stare grava la Spitalul Elias, iar medicii s-au lovit de o problema la care nu se așteptau: fiul lui Gino Iorgulescu nu ar fi raspuns tratamentului cu morfina, lucru care se intampla foarte rar, ca urmare a faptului ca se afla sub influența drogurilor, informație confirmata,…

- Autoritatea Naționala pentru Formare Profesionala Inițiala in Sistem Dual din Romania (ANFPISDR) impreuna cu OMV Petrom si organizatia neguvernamentala CivicNet au lansat, marti, platforma digitala meserii.ro, care prezinta harta interactiva a invatamantului profesional si tehnic din Romania. Harta…

- Intr-un interviu acordat pentru „Adevarul“, Gabriel Bratu, presedintele Autoritatii Nationale pentru Formare Profesionala Initiala in Sistem Dual, vorbeste despre acest sistem si despre banii investiti de marile companii in scoli in sistem dual.

- Coletele care depasesc 31,5 kilograme nu vor mai fi considerate trimiteri postale, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, in timp ce livrarea preparatelor alimentare pregatite in vederea consumului imediat, inclusiv a bauturilor care insotesc aceste preparate, nu vor mai intra in categoria serviciilor…

- Presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti, Sorin Dimitriu, a demisionat din functie, invocand protejarea imaginii institutiei. Sorin Dimitriu a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la patru ani si o luna inchisoare cu executare, fiind acuzat de fraude cu fonduri europene,…

- Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), cu sprijinul Comisiei Europene și in parteneriat cu Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ambasada Canadei in Romania, Bulgaria și Republica Moldova, a organizat, astazi, 17 septembrie, conferința „Oportunitați aduse de acordurile…

- Vanzarile cu amanuntul din SUA au crescut peste asteptari in luna august, iar cheltuielile solide ale consumatorilor ar trebui sa susțina in continuare un ritm moderat de creștere economica si sa tina la distanta o eventuala recesiune, transmite Reuters vineri, potrivit MEDIAFAX.Raportul de…

- Sedinta Coalitiei PSD-ALDE de luni dimineata a fost un esec, iar Tariceanu urmeaza sa anunte oficial iesirea de la guvernare, anunta surse din cadrul ALDE. Președintele tinerilor din ALDE, Claudiu Catana, a anunțat deja ca va vota la ședința de azi, de la ora 16:00, a Delegației Permanente pentru ieșirea…