Reuniunea are loc pe fondul inflatiei aflata la cel mai inalt nivel ale ultimilor zeci de ani in economii majore, inclusiv in Statele Unite, Marea Britanie si Europa. Aceste cresteri de preturi au subminat increderea consumatorilor si au zdruncinat pietele financiare mondiale, determinand bancile centrale, inclusiv Rezerva Federala a SUA, sa majoreze ratele dobanzilor. Intre timp, repercusiunile asupra pietelor petroliere si alimentare ale invadarii Ucrainei de catre Rusia in februarie – pe care Moscova o descrie drept ”o operatiune militara speciala” – si blocajele cauzate de Covid-19 in China,…