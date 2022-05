Stiri pe aceeasi tema

- Elita politica și economica reunita la Formul de la Davos a avertizat in legatura cu amenințarile multiple la adresa economiei globale, semnaland riscul unei recesiuni la nivel mondial, scrie Reuters.

- Dupa doi ani de pauza din cauza pandemiei, elita politica si economica mondiala revine la Davos, pentru un forum care va fi dominat in mare parte de razboiul din Ucraina, transmite AFP, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cel mai mare producator offshore de petrol și gaze din China, CNOOC Ltd. , se pregatește sa renunțe la operațiunile sale din Marea Britanie, Canada și Statele Unite, din cauza preocuparilor Beijingului ca activele ar putea face obiectul sancțiunilor occidentale, au declarat surse din industrie. Legaturile…

- Șeful JPMorgan, Jamie Dimon, a avertizat ca banca ar putea pierde aproximativ un miliard de dolari din cauza expunerii sale pe Rusia, fiind pentru prima data cand a detaliat amploarea pierderilor potențiale rezultate din conflictul din Ucraina, noteaza Reuters. In scrisoarea sa anuala catre acționari,…

- O sub-varianta a versiunii Omicron foarte transmisibile a coronavirusului, cunoscuta sub numele de BA.2, este acum dominanta la nivel mondial, provocand creșteri in multe țari din Europa și Asia și ridicand ingrijorarea cu privire la potențialul unui nou val in Statele Unite. BA.2 reprezinta acum aproape…

- Rusia a atras atenția miercuri ca lucreaza la un pachet robust de sancțiuni care sa aiba un impact rapid asupra celor mai importante domenii ale Occidentului, informeaza Reuters . Economia Rusiei se confrunta cu cea mai grava criza de la caderea Uniunii Sovietice din 1991, dupa ce Occidentul a impus…

- Europa sancționeaza Rusia din cauza crizei din Ucraina. Uniunea Europeana, acționand in tandem cu Statele Unite și Marea Britanie, spera sa franeze Moscova prin pastrarea unor sancțiuni mai mari pentru viitorul apropiat. Cu toate astea, masurile anunțate nu se ridica la nivelul opțiunilor disponibile,…