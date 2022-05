Forțele ruse au transformat un supermarket din Mariupol într-o groapă de gunoi pentru cadavre Ocupantii rusi au transformat un supermarket dintr-un cartier din Mariupol, oras-port la Marea Azov, in regiunea Donetk, intr-un fel de groapa de gunoi pentru cadavre, aici fiind aruncate trupurile care au fost scoase de ape din morminte. Acestea au ieșit din morminte cand noile autoritati proruse din Mariupol au incercat sa restabileasca alimentarea cu apa a orasului, provocand inundatii masive din cauza retelei distruse de bombardamente, a declarat duminica Petro Andriuscenko, consilier al primarului ucrainean al Mariupolului, citat de agentia de presa Unian. Cadavrele locuitorilor din Mariupol… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Lavrov, ministrul de externe rus, susține ca negocierile cu Ucraina ”treneaza” si ca nu a primit inca un raspuns din partea Kievului asupra propunerilor formulate de Rusia cu cinci zile in urma, relateaza agentiile AFP si EFE. Seful diplomatiei ruse este in continuare sceptic cu privire la dorinta…

- „Nu putem permite ca atrocitatile de azi sa fie asociate cu eroii din cel de-al Doilea Razboi Mondial, care si-au dat viata pentru pace”, a spus Sandu, potrivit Agerpres.Fostul presedinte Igor Dodon le-a cerut cetatenilor moldoveni „sa mearga la Parada Victoriei cu panglica Sfantului Gheorghe”, desi…

- Autoritatile ucrainene au pus sechestru joi pe 154 de bunuri mobile si imobiliare ale politicianului ucrainean prorus Viktor Medvedciuk, care a fost arestat marti in urma unei operatiuni speciale a Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), el fiind considerat un apropiat al presedintelui rus Vladimir…

- Andrei Kurkov, cel mai cunoscut scriitor ucrainean al ultimilor decenii, a trimis Libertații acest articol despre ce simte și cum analizeaza agresiunea Rusiei, pe care-l publicam. Comentariul sau include și o observație franca: „Pana la 80 de procente dintre ruși aproba razboiul din Ucraina. Acest fapt…

- Ucraina spera sa evacueze, joi, civili prin noua coridoare umanitare, din mai multe orase, inclusiv din orasul incercuit de fortele ruse Mariupol (sud), a declarat vicepremierul ucrainean Irina Veresciuk, citata de Agerpres . Situatia din unele orase ucrainene – precum Izium in nord-estul tarii, care…

- Rusia cere Ucrainei sa înceteze acțiunile militare, sa își schimbe constituția pentru a-i stabili neutralitatea, sa recunoasca Crimeea ca teritoriu rusesc și sa recunoasca republicile separatiste Donețk și Lugansk ca teritorii independente, a declarat purtatorul de cuvânt al Kremlinului,…

- Situația in marile orașe din Ucraina se agraveaza de la o zi la alta, populația ajungand sa nu mai aiba caldura, in timp ce resursele de apa și hrana sunt limitate. In urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, operatorul Ucrainei de Sistem de Transport a Gazelor a fost nevoit sa inchida 16 stații de distribuție…

- Care este planul lui Putin de schimbare a puterii de la Kiev? Nu se poate spune cu exactitate, dar analiștii au facut previziuni, luand in calcul și caracterul imprevizibil al președintelui Rusiei. Primul pe lista ar fi Viktor Ianukovici, fostul președinte alungat de la putere dupa EuroMaidan. Se presupune…