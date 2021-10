Fortele Navale Romane: Interogari si verificari navale executate in Marea Mediterana

Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul puitorului romanesc, capitan comandor Daniel Gheorma, a participat la activitate, alaturi de ceilalti comandanti ai navelor militare din grupare, prilej cu care a primit aprecierea si suportul comenzii operatiei, pentru participarea la misiune, atat din partea fostului comandant al gruparii,…

- Fregata "Regina Maria" soseste in Portul Constanta din Marea Mediterana.Fregata "Regina Maria" F 222 a incheiat participarea la Operatia NATO "Sea Guardian", in Marea Mediterana, si se indreapta spre portul Constanta, unde va acosta sambata, 25 septembrie.Bilantul celor trei saptamani in care fregata…

- The minelayer Vice Admiral Constantin Balescu (PM-274), with a detachment of combat divers on board, is departing on Thursday, from the military port of Constanta, to take part in the EUNAVFOR MED Irini operation, in the Mediterranean Sea, between October 1 - December 31. The mission of the Romanian…

- Pe durata celor peste 100 de zile de dislocare in Marea Neagra si Marea Mediterana, puitorul de mine si plase 274 va efectua escale de pregatire si de refacere a capacitatii de lupta in porturi din zonele de sud ale Italiei si Greciei.Puitorul de mine si plase "Viceamiral Constantin Balescu" PM 274…

- Cei cinci ani consecutivi de participare la OSG, incepand cu anul 2017 si pana in prezent, au contribuit la consolidarea capacitatii Fortelor Navale Romane de a raspunde rapid si eficient la intregul spectru de amenintari, inclusiv hibride, in vederea cresterii rezilientei, element central al apararii…

- In luna septembrie a acestui an, fregata ,,Regina Maria" va executa misiuni de consolidare a securitatii maritime a flancului sudic al NATO, prin supravegherea traficului naval si prin descurajarea unor potentiale amenintari in zona de responsabilitate.Cinci ani de participare la Operatia NATO Sea Guardian"Fregata…