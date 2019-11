Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte civili, inclusiv cinci angajati straini, au fost ucisi intr-un raid aerian efectuat luni la periferia orasului libian Tripoli, anunta surse medicale citate de cotidianul Le Figaro relateaza mediafax.Conform surselor citate, doi libieni si cinci angajati din Bangladesh, Egipt…

- SUA i-au cerut maresalului Khalifa Haftar, omul forte din estul libian, sa puna capat ofensivei pe care a declansat-o pentru a cuceri capitala Tripoli, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Aceasta declaratie, in timp ce Donald Trump facuse impresia ca il sustinea pe maresal in trecut, intervine…

- SUA i-au cerut maresalului Khalifa Haftar, omul forte din estul libian, sa puna capat ofensivei pe care a declansat-o pentru a cuceri capitala Tripoli, informeaza AFP. Aceasta declaratie, in timp ce Donald Trump facuse impresia ca il sustinea pe maresal in trecut, intervine in urma vizitei efectuate…

- Cel mai cautat om din lume, liderul organizației teroriste Stat Islamic, a murit in Siria, intr-o operațiune a forțelor speciale americane. Un alt lider a fost ucis luni noaptea intr-o opperatiune similara Fortele israeliene l-au ucis pe Baha Abu Al-Atta, un comandant militar al gruparii palestiniene…

- Fortele israeliene l-au ucis pe Baha Abu Al-Atta, un comandant militar al gruparii palestiniene Jihadul Islamic, cu o lovitura aeriana care i-a lovit domiciliul marti dimineata, au declarat oficiali palestinieni si israelieni, relateaza Reuters si AFP. Cel putin o alta persoana, o femeie,…

- Aceste tari au "furnizat in mod regulat si uneori in mod flagrant arme, fara mari eforturi de a ascunde sursa", au consemnat expertii ONU. In Libia, prada haosului si razboiului civil din 2011, dupa caderea regimului dictatorial condus de Muammar Gaddafi, maresalul Khalifa Haftar a lansat…

- Forțele de securitate din capitala Irakului, Bagdad, au deschis focul luni impotriva participanților la un protest antiguvernamental, mai multe persoane fiind ucise și ranite in urma acestui incident, au declarat mai mulți martori, citați de Al Jazeera, anunța MEDIAFAX.Citește și: Liviu Pleșoianu…

- Migrantii, printre care se afla 28 de femei si 5 copii, provin din state arabe, asiatice si din Africa sub-sahariana.Toti au fost transportati in centre de detentie gestionate de Guvernul de Uniune Nationala care se bucura de sprijinul ONU, conform informatiilor furnizate de purtatorul…