- Raf Typhoons au decolat pentru a treia oara saptamana aceasta pentru a intercepta doua aeronave rusesti deasupra Marii Negre. Potrivit Fortelor Aeriene Regale, doua Typhoon uri ale Fortelor Aeriene Regale din Romania, au decolat de la baza aeriana Mihail Kogalniceanu pe coasta Marii Negre, ca si raspuns…

- Canada trimite in Romania 135 de militari si cinci avioane multirol F/A-18 Hornet, pentru participarea la misiuni de politie aeriana ale Aliantei Nord-Atlantice, anunta Fortele Aeriene canadiene, citate de publicatiile Ottawa Citizen si SkiesMag.com.

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, se va intalni joi, 2 august, la sediul M.Ap.N., cu ministrul britanic al apararii, Gavin Williamson, care va efectua o vizita oficiala in Romania.Potrivit MApN, in cursul dupa amiezii, ministrii Fifor si Williamson se vor deplasa in Baza 57 Aeriana Mihail Kogalniceanu,…

- Romania crește cu 11,7% numarul militarilor care vor participa la misiuni in afara granițelor, anul viitor. Decizia a fost luata in ședința de miercuri a Consiliului Suprem de Aparare a Țarii.

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) studiaza posibilitatea de a produce la Craiova avioane fara pilot, a declarat joi seara, intr-o emisiune la Antena 3, ministrul Apararii, Mihai Fifor, potrivit Agerpres.