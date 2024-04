Forță de muncă ieftină. Corporațiile americane alimentează imigrația ilegală Cand gigantul alimentar Tyson Foods a anunțat luna trecuta ca intenționeaza sa inchida fabrica de carne din Perry, Iowa, și sa concedieze toți cei 1.200 de angajați, a atras atenția asupra uneia dintre cele mai puțin analizate dinamici ale dezbaterii privind migrația in America. Și anume, rolul jucat de marile corporații cu legaturi politice care […] The post Forța de munca ieftina. Corporațiile americane alimenteaza imigrația ilegala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

