- In perioada 18-20 iulie se desfasoara, la Vatra Dornei, editia a XVI-a a festivalului international al ansamblurilor folclorice ale copiilor si tinerilor “Dorna, plai de joc și cantec” – in memoriam prof. Gavril Morosan. La acest festival ansamblul folcloric ”Cercanelul” din Borsa iși va reprezenta…

- Una din frumoasele cladiri care fac cinste municipiului Vatra Dornei este și cea care gazduiește Biblioteca “G. T. Kirileanu”. Aceasta biblioteca avea destinația inițiala de Palat Național Roman și a fost construita in 1901 de primarul de atunci, Vasile Deac in baza proiectului arhitectului Paul P.…

- Sambata la pranz Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizata prin apel la S.N.U.A.U. 112 ca pe D.N. 18 – comuna Carlibaba s-a produs un accident rutier. Un barbat de 46 de ani, in timp ce conducea motocicleta, pe D.N. 18 Carlibaba, din direcția Ciocanești catre Borșa, intr-o curba deosebit de…

- Zilnic sunt organizate activitați de verificare și control in domeniul silvic atat in trafic pentru identificarea celor care nu respecta legislația privind transportul de material lemnos cat și la unitațile economice care au ca profil debitarea, exploatarea, depozitarea și comercializarea lemnului.…

- Lista laureaților competiției naționale "Turnirul tinerilor fizicieni" este deschisa de o eleva a Liceului Teoretic „Ion Luca" Vatra Dornei, care și-a adjudecat Premiul I și medalie de aur.De asemenea, Cleopatra Popescu a fost selectata in lotul largit al Romaniei, iar ...

- Finalul anului universitar inseamna, pentru mulți tineri, inițierea unui proces de cautare a unui loc de munca, unii dintre ei fiind la primul demers de acest fel. Companiile fac și ele eforturi sa atraga tineri interesați sa evolueze pe plan profesional sau sa-și inceapa cariera, mai ales in condițiile…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) a prelungit pentru o perioada de 3 ani statutul de destinație ecoturistica pentru Țara Dornelor. Promovata ca destinația verde a Bucovinei, Țara Dornelor acopera zece unitați administrativ teritoriale din județul Suceava, respectiv: Vatra Dornei, Poiana…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Andrei Loghin, vrea sa reinvie tradiția de a face gratare in aer liber in ziua de 1 mai. El ii invita pe concetațenii sai sa petreaca in zilele de 30 aprilie și 1 mai in parcul central din fața Casei Germane. Loghin le-a transmis radauțenilor sa-și ia gratarele…