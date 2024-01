Stiri pe aceeasi tema

- Fortele Navale Romane au marcat luni, 15 ianuarie, in garnizoanele Bucuresti, Constanta, Braila, Mangalia, Tulcea, Galati si Babadag, deschiderea noului an de instructie, atat in cadrul unitatilor si porturilor militare, cat si la institutiile militare de invatamant si formare profesionala. Potrivit…

- Primele zile ale noului an au reușit sa aduca o surpriza in randul amatorilor de rock din țara noastra, odata cu apariția albumului „Among Potential States”, lansat de formația timișoreana Ultimatum. Albumul formației alcatuite din Ramon Radosav (bass), Ovidiu „Uțu” Salistean (percuție), Cristian „Pisu”…

- In perioada 24-25.11.2023 s-a organizat la București „Conferința Naționala eTwinning” in cadrul careia au fost premiate cele mai bune proiecte eTwinning derulate in anul școlar 2022-2023. Deschiderea evenimentului a fost facuta de: Marina Stoian, inspector general la Ministerul Educației, Monica Calota,…

- Pe 29 noiembrie se deschide primul targ de Craciun din București care are loc in Parcul Drumul Taberei. Deschiderea va avea loc la ora 19:00 cu focuri de artificii și un concert Fuego. Care este programul targului de Craciun 2023 din Drumul Tabere și ce activitați pot face adulții și copiii care vor…

- Daca unele orașe din țara noastra și-au deschis deja porțile vizitatorilor la la renumitele Targuri de Craciun, și Capitala va avea parte de acest eveniment mult așteptat de romani in aceasta perioada. Ei bine, cea de-a 16-a ediție a celui mai mare Targ de Craciun din țara, organizat in Piața Constituției,…

- Muzeul Județean de Arta «Centrul Artistic Baia Mare», sub egida Consiliului Județean Maramureș, alaturi de Muzeul Național Brukenthal Sibiu, anunța deschiderea dublei expoziții temporare 100 de Ani de Grafica Romaneasca / 500 de Ani de Gravura Europeana. Aceasta manifestare de excepție se adreseaza…

- Liceul „Voltaire” din Craiova, coordonat de director Prof. dr. Dorina – Loredana Popi, elevii, dascalii, parinții, absolvenții promoțiilor anterioare, dar și invitați de onoare, vor sarbatori a opta aniversare, sub semnul emoțiilor și al dorinței de a impartași tuturor bucuria de a fi voltairian.Sarbatoarea…

- Radio Romania organizeaza, in zilele de 16 si 17 noiembrie a.c., in parteneriat cu ABU (Asia-Pacific Broadcasting Union), conferinta Media & Culture Days, care are loc la Biblioteca Centrala Universitara Carol I din Bucuresti. Conferinta din acest an se inscrie pe agenda evenimentelor care marcheaza…