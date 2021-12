Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana JazzyBIT a lansat prima melodie inclusa pe cel de-al treilea material discografic al trupei, „Drive”. „Dragi prieteni, a venit momentul sa impartașim cu voi «Star Picker», prima piesa de pe «Drive», album pe care-l veți putea asculta incepand cu vinerea viitoare (17 decembrie) pe…

- Formația Celelalte Cuvinte a lansat astazi, 26 noiembrie 2021, primele doua melodii de pe viitorul album de studio intitulat „Clepsidra fara nisip”Trupa oradeana a publicat pe canalul ei de YouTube un lyric video pentru melodia „Aproape cerul”. „Suntem foarte bucuroși ca reușim sa aducem treptat la…

- The Lumineers a lansat al treilea single de pe viitorul album “BRIGHTSIDE”. Proiectul va fi disponibil incepand cu data de 14 ianuarie 2022. “A.M. Radio” contine cel mai maret refren creat vreodata de trupa” a declarat Wesley Schultz, vocalistul, chitaristul si co-fondatorul formatiei. “Piesa este…

- Casa de discuri Prophecy Productions a lansat un nou single extras din albumul „Zau“, materialul discografic semnat Negura Bunget care va fi lansat in data de 26 noiembrie. Albumul este „moștenirea” lui Gabriel „Negru” Mafa, care a murit in 2017 și este incheierea unei „trilogii transilvanene”, fiind…

- Starul pop britanic Ed Sheeran si-a lansat vineri al patrulea album de studio, "=", in timp ce se afla in izolare dupa ce a fost testat pozitiv cu coronavirus, informeaza Reuters. ''Din pacate, am fost testat pozitiv cu COVID-19 si, prin urmare, acum ma autoizolez si urmez recomandarile'',…

- Rapperul american Kanye West si-a schimbat numele in mod oficial si se va numi de acum inainte "Ye", informeaza AFP. Artistul va putea sa foloseasca numele "Ye", fara nume de familie si fara al doilea prenume, dupa ce un judecator din Los Angeles a aprobat cererea oficiala depusa in instanta de artistul…

- Cantareata britanica Adele a anuntat miercuri ca cel de-al patrulea album de studio al ei se va intitula "30" si va fi lansat pe 19 noiembrie, cu o zi inainte de implinirea a sase ani de la aparitia pe piata a precedentului sau material discografic, "25", informeaza site-ul revistei People. Printr-o…