Stiri pe aceeasi tema

- Filiala locala a retailerului olandez Used Products, specializat in vanzarea de produse noi si pre-utilizate, a inregistrat o cifra de afaceri de aproximativ 4 milioane de lei in 2020, cu 70% mai mult decat nivelul raportat in anul precedent, in ciuda faptului ca pandemia a avut un impact negativ asupra…

- Spania suspenda pentru 15 zile vaccinarea cu AstraZeneca, in urma acordului convenit in cadrul reuniunii de urgenta convocate luni pentru a dezbate acest subiect de guvernul central cu provinciile regionale, relateaza Agerpres.Aceasta decizie a fost adoptata la cateva ore dupa ce Franta, Germania si…

- Spania va suspenda vaccinarea cu serul dezvoltat de AstraZeneca pe o perioada de 15 zile, in urma acordului convenit in cadrul reuniunii de urgenta convocate luni pentru a dezbate acest subiect de guvernul central cu provinciile regionale, relateaza EFE. Aceasta decizie a fost adoptata la cateva ore…

- Amatorii de jocuri de noroc din Romania și din alte 14 țari vor putea descarca aplicațiile operatorilor de pariuri și cazinou dupa urmatoarea actualizare a politicilor magazinului Google Play, care va avea loc pe 1 martie. Australia, Belgia, Canada, Columbia, Danemarca, Finlanda, Germania, Japonia,…

- ”Astazi, Ford face un pas important inainte pentru transformarea sa europeana si isi ia angajamentul de a se implica pana la capat in dezvoltarea de vehicule electrice si in cresterea si electrificarea gamei sale de vehicule comerciale, lidere de piata. Ford isi ia astazi angajamentul ca pana la jumatatea…

- FREE NOW, lider european de servicii multimodale de mobilitate, se implica in lupta impotriva Covid-19 printr-o inițiativa unica de susținere a infrastructurii de vaccinare din Romania și din alte 7 țari in care iși desfașoara activitatea – Germania, Irlanda, Spania, Portugalia, Italia, Grecia și Polonia.…

- FREE NOW, o aplicație de ride-sharing din Romania ofera doua curse gratuite persoanelor care merg sa se vaccineze impotriva COVID-19. Singura condiție este ca destinația și/sau punctul de plecare al cursei sa fie un centru de vaccinare din oraș. „FREE NOW se implica in lupta impotriva Covid-19 printr-o…

- De asemenea, potrivit deciziei CNSU, cetațenii care se intorc din țarile respective sunt obligați sa prezinte și un test COVID-19 negativ facut cu 72 de ore inainte de intrarea in țara. Romanii sechestrati pe Aeroportul din Cancun au fost lasati sa intre in Mexic. Mesajul sefului MAE Pe langa…