Ford Europa va deveni pur electric din 2030

Ford Europa va deveni electric pana in 2026, a anunțat compania, a carei intreaga gama de mașini de pasageri va fi electrica sau plug-in hibrid. Primul model electric european va fi produs in 2023, in fabrica de la Koln, care va recepționa investiții de circa un miliard de euro. Ford susține, intr-un comunicat, ca pana in 2030 toate mașinile produse in Europa vor fi exclusiv electrice. Cel mai probabil, mașina electrica se va baza pe sistemul modular de acționare electrica (MEB) al Volkswagen. Sursa: Ford Ford, vrea sa investeasca in jur de un miliard de dolari SUA – 828 milioane de euro la cursul…