Ford ar putea pune capat productiei unor modele foarte populare pentru a se concentra pe SUV-uri Constructorul auto american Ford Motor, prezent si pe piata din Romania, ar putea sa inceteze sa mai produca trei dintre actualele sale modele si sa elimine pana la 24.000 de locuri de munca, in cadrul procesului de restructurare a activitatilor din Europa anuntat deja, informeaza un articol publicat in cotidianul britanic The Times, preluat de Reuters.



In luna iulie a acestui an, directorul general Jim Hackett a anuntat ca Ford va aloca aproximativ 11 miliarde dolari pentru restructurarea activitatilor din Europa. In perioada aprilie-iunie Ford a inregistrat pierderi de 73 milioane… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca in ceea ce priveste concedierile din fabrici si renuntarea la unele modele, Romania nu va fi afectata, reducerea numarului de parteneri va avea, cel mai probabuil, un impact si asupra afacerilor din tara noastra. In luna iulie a acestui an, directorul general Jim Hackett a anuntat ca Ford va aloca…

- Constructorul auto american Ford Motor, prezent si pe piata din Romania, la Craiova, ar putea sa inceteze sa mai produca trei dintre actualele sale modele si sa elimine pana la 24.000 de locuri de munca, in cadrul procesului de restructurare a activitatilor din Europa anuntat deja, informeaza un…

- Constructorul auto american Ford Motor, prezent si pe piata din Romania, ar putea sa inceteze sa mai produca trei dintre actualele sale modele si sa desființeze pana la 24.000 de locuri de munca, informeaza cotidianul britanic The Times, preluat de Reuters. În luna iulie a acestui an, directorul…

- Rezidentii din Uniunea Europeana (UE) au cheltuit, in medie, 336 de euro pentru o vacanta in anul 2016, pe ultimele locuri in UE fiind letonii, cu 107,62 euro, si romanii, cu 124,76 euro, arata datele publicate luni de Eurostat. Rezidentii din Luxemburg sunt pe primul loc in UE cand vine vorba…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 - 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental, in timp ce la nivelul Uniunii Europene procentul s-a mentinut aproape stabil, intre 15% si 17% din numarul total…

- In premiera, cinci romani si-au pierdut dreptul la libera circulatie in Germania, desi sunt cetateni europeni, acestia fiind expulzati in Romania. Familia alcatuita din 5 persoane locuia in orasul german Gelsenkirchen, localizat in bazinul Ruhr, potrivit lokalkompass. Cetatenii UE…

- Grupul german Volkswagen a reparat milioane de vehicule implicate in scandalul manipularii emisiilor poluante, dar trebuie sa faca mai mult pentru a-i multumi pe clienti, sustine Comisia Europeana. Volkswagen a recunoscut ca, in perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vandute…

- Curtea Suprema de Justitie din Spania a condamnat, miercuri, Guvernul de la Madrid pentru ca nu a respectat angajamentul redistribuirii solicitantilor de azil din Italia si Grecia, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. "La peste sase luni de la expirarea termenului-limita, raportul Oficiului…