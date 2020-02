Stiri pe aceeasi tema

- Romania sustine, in procesul de negociere a bugetului Uniunii Europene cu Consiliul European, mentinerea fondurilor atribuite politicii de coeziune in viitoarea perioada de programare (2021-2027), iar politica Ministerului Fondurilor Europene (MFE) este nu sa cheltuie bani europeni, ci sa investeasca…

- "Dupa cum se cunoaste, noul procent pe care l-a pus in discutie la nivelul Comisiei Europene este de 1,074% din venitul national brut. Asta pentru Romania inseamna o pierdere de aproximativ 500 de milioane de euro, la nivelul Politicii de coeziune. Daca pana acum discutam de 30,566 miliarde de euro,…

- Riscul de decomitere pentru anul 2019, in valoare de 557 milioane de euro, a fost eliminat pana la ultimul cent si am reusit sa trimitem la Comisia Europeana declaratii de un miliard de euro, a declarat, miercuri, la audierile din comisiile reunite de specialitate din Parlament, ministrul propus…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, a propus un buget al UE pentru perioada 2021-2027 de 1,074% din Produsul Intern Brut sau 1095 de miliarde de euro. Fostul comisar european Corina Crețu crede ca propunerea aduce taieri masive in domenii fundamentale pentru Romania. Vor urma negocieri…

- Raport CE: Deschiderea procedurii de deficit excesiv in Romania este justificata. Executivul UE prognozeaza un deficit de 4,9% in 2020 si de 6,9% in 2021 Comisia Europeana a adoptat, vineri, un raport din care rezulta ca Romania nu respecta criteriul deficitului definit in Tratatul de la Maastricht,…

- La sfarsitul lunii trecute, ministrul finantelor, Florin Citu, a declarat ca Romania a incheiat anul trecut cu un deficit bugetar de 4,6% din PIB, peste estimarea autoritatilor din luna noiembrie, cand s-a facut cea de-a doua rectificare de buget. In 2018, deficitul bugetar a fost 2,88% din PIB. Comisia…

- Conform unui comunicat al Executivului, la Summit vor participa sefi de stat, de guvern si ministrii din statele membre ale Uniunii Europene.Participarea prim-ministrului Ludovic Orban si a ministrului Fondurilor Europene, Ioan Marcel Bolos, la reuniunea Grupului 'Prietenii Coeziunii' prezinta…

- ”Noi am facut scrisori catre europarlamentari, catre Comisia de la Venetia si Comisia Europeana referitoare la legile electorale. Turcan si Anastase au modificat legea in 2011. PSD nu a votat alegeri pentru un singur tur. Acum, facand niste calcule, vin sa modifice legea cu doua luni inainte. Unde…