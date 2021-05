Fondurile de pensii private SFIDEAZĂ pandemia: LOVITURA dată în 2021 Salariatii care contribuie in prezent cu 3,75% din venitul brut lunar pentru administrarea privata a pensiei au virat 3,2 mld. lei (650 mil. euro) in primele patru luni din 2021 catre fondurile de pensii private Pilon II, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Astfel, viramentele s-au majorat cu 6,3% sau 200 mil. lei fata de primele patru luni din 2020, perioada care cuprinde asadar si primele semne ale impactului COVID in economie, pe fondul cresterii numarului de participanti dar si in contextul unor majorari salariale. Aceste viramente sunt investite de administratorii… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de 80,238 miliarde de lei, la 31 martie 2021, in crestere cu 33,34% fata de nivelul existent la 31 martie 2020, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in…

