- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii din domenii ca industria alimentara, patiseria, panificația, construcțiile, confecții metalice, fabricarea de ferestre termopan, se vor putea inscrie in anul 2022 la o noua schema de ajutoare de stat de cate 50.000-500.000 de euro, finanțata din fonduri…

- Microintreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) romanești vor putea obține granturi pentru investiții, in valoare de 50.000-200.000 de euro, respectiv 50.000-500.000 de euro prin doua masuri de ajutoare, prevazute in cadrul Acțiunii 4.1.1-POC, in anumite condiții, conform Ordonanței de urgența…

- Guvernul a aprobat, joi, ordonanța de urgența prin care se instituie schema de ajutoare de stat pentru investiții, destnata microintreprinderilor și firmelor mici și mijlocii, fiind anunțat și calendarul de lansare a Acțiunii 4.1.1-POC, prin care se vor acorda granturi de cate 50.000-200.000 euro, respectiv…

- Proprietarii vehiculelor cu norma de poluare Euro 3 si mai vechi de 15 ani, care decid sa scoata din circulatie si sa caseze aceste autovehicule, au posibilitatea de a primi de la primariile locale un stimulent in valoare de 3000 de lei, in cadrul programului Rabla Local.Programul Rabla Local este cel…

- Primarul Municipiului Ploiești, domnul Andrei Liviu Volosevici, informeaza comunitatea locala ca, astazi, s-au depus mai multe solicitari de finanțare din fonduri europene, prin programul PNRR. Astfel, s-au depus cereri de finanțare pentru municipiul nostru, care includ urmatoarele proiecte destinate…

- Șase zile va vor avea la dispoziție fermierii și antreprenorii din sectorul agro-alimentar pentru a cere granturile de capital de lucru de cate 5.000-120.000 de euro, la sesiunea de inscrieri propriu-zise, conform proiectului de procedura pentru Masura 2 a schemei de finanțare instituite prin ordonanța…

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene Marcel Bolos a anuntat ca Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta pentru ajustarea pretului la proiectele cu finantare din fonduri externe nerambursabile, iar in categoria acestor contracte se incadreaza proiectele de infrastructura de transport,…

- Gura de oxigen pentru fermieri – Pana la 300 mil. Euro sprijin nerambursabil destinat IMM prin noua Masura POC 4.1.2., pentru depașirea crizei generate de pandemia de COVID-19, in sectoarele agroalimentar, piscicultura sau acvacultura Grant maxim de 15% din cifra de afaceri pe 2019, dar…