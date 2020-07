Stiri pe aceeasi tema

- ​Fermierii români reuniți în organizații profesionale pot obține fonduri europene pentru promovarea produselor agricole în Uniunea Europeana sau în afara UE, printr-o linie de finanțare la care se fac înscrieri. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Guvernul Ludovic Orban intenționeaza sa introduca un ajutor de minimis pentru inființarea de intreprinderi sociale in mediul rural, ca masura de relansare economica in urma crizei provocate de epidemia de coronavirus dar și ca masura de evitare a pierderii unor fonduri europene:Valoarea maxima…

- ​Fermierii grupați în organizații ale utilizatorilor de apa pentru irigații (OUAI) vor putea obține fonduri europene de pâna la 1 milion de euro pe proiect, pentru amenajarea de sisteme de irigații, prin linia de finanțare 4.3 din cadrul PNDR, pentru care s-a lansat ghidul oficial. Citește…

- Parteneriatul este constituit din 51- reprezentanti ai mediului privat si ai societatii civile si 49- autoritati publice locale. In data de 14.12.2016, Asociatia Grupul de Actiune Locala - POIANA VLADICAI a semnat, Acordul de finantare nr. C19400156011612411121 din data 08.12.2016 si Contractul de…

- Romanii care și-au imaginat ca-și deschid afaceri cu fonduri europene s-au inșelat amarnic. Și asta pentru ca atat Fondul de garantare, cat și bancile ii aduc, efectiv, in sapa de lemn. Investiția in agricultura are valoare zero pentru creditori, astfel ca fermierii nu mai primesc imprumuturi pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului, pe perioada starii de urgenta.Potrivit Ordonantei de urgenta…

- Ministerul Mediului anunța ca firmele mici de exploatari forestiere vor fi sprijinte financiar cu 200 de milioane de euro, bani ce provin din fonduri europene. Sumele se vor acorda în granturi de câte 200 de mii de euro, anunța instituția, citata de Mediafax.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- ​Studenții din România vor putea obține fonduri europene cu valori maxime de câte 40.000 Euro - 100.000 Euro pentru a-și deschide mici afaceri, în cadrul noului program de finanțare Innotech Student 2020, conform propunerii oficiale de Ghid al solicitantului. Citește mai departe,…