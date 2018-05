Stiri pe aceeasi tema

- CCINA Constanta in colaborare cu Ambasada Bulgariei la Bucuresti si Camera Bulgaro-Romana de Comert din Ruse au semnat un un acord de parteneriat de afaceri privind atragerea de fonduri europene

- Antreprenorii romani care au fabricuțe de bere, țuica, paine, inghețata și alte produse alimentare vor putea obține fonduri nerambursabile cu valori maxime variind intre 200.000 Euro și 2,5 milioane Euro pentru investiții, printr-o schema de ajutor de stat cu un buget total de 98,3 milioane Euro in…

- Miliarde de euro din fonduri europene sunt aproape de a fi pierdute de Romania. Avertismentul vine din partea deputatului PNL de Suceava Ioan Balan, care spune ca acest dezastru financiar trebuie atribuit incompetentei Guvernelor Dragnea si a agendei ascunse a PSD-ALDE.„Romanii trebuie sa ...

- Site-ul aippimm.ro, prin care, pana anul trecut, antreprenorii cu firme mici și mijlocii (IMM) cereau fonduri nerambursabile de la bugetul de stat cand se lansau sesiuni de inscriere, este oprit de mai bine de 3 saptamani, la cererea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

- Start in afaceri, cu 38.000 euro nerambursabili. Tot ce va trebuie este un plan antreprenorial bine structurat si bazat in primul rand pe idei creative. Scopul proiectului, care se va desfașura pe durata a 36 de luni, este susținerea dezvoltarii antreprenorialului in sectoarele non agricole din zona…

- In ultimii ani a aparut un numar tot mai mare de modalitati prin care antreprenorii cu idei interesante in special pe zona de tehnologie isi pot transforma proiectele in afaceri, de la fonduri europene sau din bani de la bugetul de stat la finantari private precum cele de la fonduri de risc, acceleratoare…

- Fonduri neramburasabile in valoare de peste 100 de milioane de euro sunt pregatite pentru implementarea a trei proiecte IT in sectorul educatiei, potrivit unui ghid al solicitantului supus recent dezbaterii publice. Solicitant eligibil este in special Ministerul Educatiei care, dupa aprobarea cererii…

- Romanii plecati in strainatate si care revin in tara pot obtine fonduri europene de pana la 40.000 de euro fiecare, pentru a-si deschide mici afaceri in Romania, prin programul Diaspora Start-Up. Puteti descarca listele cu datele de contact ale organizatiilor care vor imparti banii europeni, prin proiecte.