- Muzeul National al Pompierilor ”Foisorul de Foc” va fi restaurat si modernizat din fonduri europene, in cadrul unui proiect de 4,5 milioane de euro, gestionat de Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, joi, un proiect care prevede achizitionarea de catre Primaria Capitalei, din fonduri europene nerambursabile, a 10 tramvaie pentru modernizarea liniei 55. Proiectul presupune acordul pentru aceasta finantare. Consiliul General al Municipiului…

- Comunicat. Consilierii judeteni au adoptat Hotararea de Consiliu privind aprobarea proiectului „Imbunatatirea accesului populatiei din judetul Arad la servicii medicale de urgenta”, in valoare de 5.993.690,66...

- Firmele mici și mijlocii și alți beneficiari romani pot obține fonduri europene de maximum 2,5 milioane de euro fiecare, pentru afaceri in procesarea produselor agricole, cum ar fi cele de morarit sau lactatele, printr-o linie de finanțare in valoare totala de 203 milioane de euro, pentru care au inceput…

- Vești bune pentru invațamantul sibian! Primarul Astrid Fodor și directorul general al ADR Centru, domnul Simion Crețu au semnat saptamana trecuta contractul prin care se acorda finanțarea din fonduri europene pentru reabilitarea Școlii gimnaziale Radu Selejan. Read More...

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va deschide in perioada iulie - septembrie 2018 mai multe sesiuni de depunere de proiecte pentru submasurile din PNDR 2020, valoarea totala a sumelor alocate fiind de aproape 846 de milioane de euro, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului…

- Ministerul Agriculturii a anuntat perioada estimativa de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor de finantare, proiecte ce vor putea fi depuse de fermieri pentru accesarea de fonduri europene prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR 2018).

- Canalizarea din statiunea gorjeana, receptionata in 2013, nu functioneaza si nu a functionat vreodata, multe dintre fosele celor peste 1.000 de case si pensiuni fi ind deversate direct in padure. De Pasti, in Ranca au fost 10.000 de turisti. Nici apa de la robinete nu ar indeplini conditiile de potabilitate.