Fondul Veritas Capital a făcut o ofertă de cumpărare a BlackBerry – sursă Actiunile BlackBerry listate in SUA, care au crescut anterior cu aproximativ 17% ca reactie la aceasta informatie, au inchis vineri la 5,23 dolari pe unitate, oferind companiei o capitalizare de piata de 3,1 miliarde de dolari. Detaliile ofertei nu au putut fi aflate. Veritas si Blackberry nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters de comentarii. Veritas a facut o oferta pentru intreaga companie, a spus sursa, adaugand ca BlackBerry este in discutii si cu alti potentiali cumparatori. BlackBerry a declarat in mai ca va lua in considerare optiuni strategice pentru portofoliul sau de afaceri, care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Veritas Capital a facut o oferta de cumparare a BlackBerry, potrivit unei persoane familiarizate cu problema, la cateva luni dupa ce compania canadiana de tehnologie a inceput o revizuire strategica a activitatilor sale, transmite Reuters Actiunile BlackBerry listate in SUA, care au crescut anterior…

- Grevele au perturbat cea mai mare parte a productiei pentru sezonul TV de toamna si au oprit munca la filme, in timp ce lucratorii se lupta pentru salarii in era streamingului, transmite Reuters. Producatorul de jucarii Hasbro a semnalat, de asemenea, joi, un impact al grevelor. Grevele ”ar putea avea…

- Banca Nationala a Elvetiei a pierdut 15 miliarde de dolari in trimestrul al doileaBanca Nationala a Elvetiei (SNB) a raportat luni pierderi de 13,20 miliarde de franci (15,14 de miliarde de dolari) in perioada aprilie-iunie 2023, dupa ce majorarile de dobanzi adoptate de alte banci centrale au redus…

- Actiunile Netflix au scazut cu 9% joi, dupa ce cresterea slaba a veniturilor companiei de streaming video a starnit ingrijorari cu privire la un drum mai lung spre crestere din noile initiative ale companiei, cum ar fi combaterea partajarii parolelor, transmite Reuters.Compania a adaugat aproape…

- Twitter a fost criticat pentru moderarea prea laxa a conținutului, critici urmate de un exod al multor clienți de publicitate, care nu doreau ca reclamele lor sa apara alaturi de conținut nepotrivit scriu BBC și Reuters.Twitter a pierdut aproape jumatate din veniturile obținute din publicitate de cand…

- Medicamentele pentru pierderea greutatii reprezinta una dintre pietele cu cea mai mare crestere in industria farmaceutica, care ar putea ajunge la o valoare de 100 de miliarde de dolari in urmatorul deceniu, potrivit estimarilor. Tocmai de aceea, orice tratament cu potential este urmarit cu atentie,…

- Courtney McMillian, care a supervizat programele de beneficii pentru angajatii Twitter in calitate de “sefa a recompenselor totale” inainte de a fi concediata in ianuarie, a depus actiunea colectiva propusa la tribunalul federal din San Francisco. McMillian sustine ca, in cadrul unui plan de indemnizatie…

- Acordul vine intr-un moment in care inteligenta artificiala domina industria tehnologica, initiative rapide in domieniul AI provenind din partea marilor companii de tehnologie, inclusiv Google si Microsoft, in timp ce investitori cu capital de risc investesc miliarde in finantarea startupurilor AI.…