- Autoritatile americane au preluat luni controlul asupra bancii regionale First Republic si ulterior au revandut cea mai mare parte a activelor catre gigantul JPMorgan Chase, in speranta ca astfel vor pune punct unei crize bancare izbucnite in luna martie, transmite AFP. First Republic, o banca infiintata…

- Venita cu un moral bun dupa victoria cu Napoli din sferturile Ligii Campionilor, AC Milan nu a reușit sa se impuna in deplasarea de la Bologna (1-1) și a plecat cu un singur punct de pe Renato Dall'Ara.

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut fortelor armate ale tarii "sa consolideze pregatirea militara pentru lupta reala", a relatat miercuri televiziunea chineza de stat CCTV, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- George Țucudean a evoluat pe prima scena a fotbalului romanesc atat in tricoul celor de la CFR Cluj, cat și in al celor de la FCSB, insa a fost nevoit sa se retraga din activitate din cauza unor probleme la inima.

- Aici puteți citi totul despre rezultatele și evoluțiile romanilor din strainatate in acest weekend. Ziua de sambata o incepe Mircea Lucescu, al carui Dinamo Kiev are meci in campionatul ucrainean, și va fi incheiata seara, de Ladislau Boloni și Alexandru Dobre. ...

- Un vaccin sub forma de spray nazal impotriva coronavirusului, dezvoltat la Berlin, a prezentat beneficii comparativ cu vaccinurile anterioare, in urma testelor realizate pe animale, potrivit rezultatelor unui studiu publicate luni.Compusul, care contine coronavirusuri diluate, a fost testat pe hamsteri…

- Mateo Retegui (23 de ani), jucatorul imprumutat de Boca Juniors lui Tigre, va fi varful ales titular de selecționerul Roberto Mancini in reeditarea finalei din 2021, Italia - Anglia. Italo-argentinianul e deja dorit de Inter, Milan și Juventus. Italia - Anglia se joaca joi, de la ora 21:45, meciul fiind…