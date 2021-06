Fondul suveran al Rusiei se leapădă de activele în dolari SUA Fondul suveran al Rusiei isi va vinde toate activele in dolari americani pentru a majora ponderea detinerilor in euro, yuani si aur, a declarat joi ministrul rus al Finantelor, Anton Siluanov, precizand ca aceste modificari ar urma sa aiba loc pe parcursul urmatoarelor saptamani. Rusia și-a redus treptat deținerile in dolari de la impunerea sancțiunilor […] The post Fondul suveran al Rusiei se leapada de activele in dolari SUA first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Fondul suveran al Rusiei isi va vinde toate activele in dolari americani pentru a majora ponderea detinerilor in euro, yuani si aur, a declarat joi ministrul rus al Finantelor, Anton Siluanov, adaugand ca aceste modificari ar urma sa aiba loc pe parcursul urmatoarelor

- BRUXELLES, 24 mai – Sputnik. "Rezervele financiare ale Fondului Bogației Naționale pot fi alocate in conturile Bancii Rusiei sub forma de metale prețioase, in special aur, care este vazut in mod tradițional ca unul dintre activele defensive" , a declarat biroul de presa al cabinetului, potrivit RT.…

- ”Nu putem intelege situatia: vedem oferte verbale de cooperare in domenii de interes reciproc. Pe noi ne intereseaza ceva, pe americani ceva si, in mod firesc, putem interactiona.In acelasi timp, la doar o zi dupa sau chiar simultan dupa astfel de afirmatii, de fiecare data intervin o actiune pentru…

- CHIȘINAU, 27 apr – Sputnik. Igor Dodon a scris pe canalul sau de telegram ca prin decizia de astazi, Curtea Constituționala a confirmat ca aceasta instituție s-a transformat intr-un instrument politic, in mainile politicienilor care ocolesc normele Constituției. © Sputnik / Mihai CarausCurtea…

- Fondul suveran de investitii al Norvegiei, cel mai mare din lume in conditiile in care detine active de peste 1.300 miliarde de dolari, a raportat miercuri un profit de 382 miliarde de coroane (45,7 miliarde de dolari) pentru primul trimestru, gratie evolutiilor pozitive de pe pietele de actiuni…

- Pe fondul tensiunilor reinnoite din estul Ucrainei, Rusia a trimis 15 nave de razboi in Marea Neagra pentru manevre, relateaza DPA, citata de Agerpres. Ele au trecut sambata prin Stramtoarea Kerci din Peninsula Crimeea, a anuntat marina, potrivit agentiei de presa Interfax. Nu s-a anuntat initial cat…

