Fondul Suveran al Norvegiei a renunțat la portofoliul de titluri de stat românești Fondul Suveran al Norvegiei, cel mai mare ca active din lume, a decis zilele aceastea sa renunțe a intreg portofoliul de titluri de stat romanești, concomitent cu reducerea expunerii pe acțiunile companiilor listate la București. Economiștii consultați de Europa Libera susțin ca masura nu este una care sa afecteze piața bursiera din Romania, dar poate fi un semnal de alarma ce trebuie luat in considera in intocmirea politicii fiscale și monetare a țarii. Nu este un semnal bun pentru Romania „Nu cunoaștem justificarea acestei decizii, dar nu este un semnal bun pentru Romania. Nu cred ca va avea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

