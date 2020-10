Stiri pe aceeasi tema

- Fondul Proprietatea isi exprima ingrijorarea cu privire la rezultatul procesului de selectie pentru numirea noilor membri in Consiliul de Administratie al Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti SA, pentru un mandat de patru ani, si cere organizarea unui nou proces de selectie, conform unui comunicat…

- ”Scriam acum cateva saptamâni ca ne jucam cu focul. Acum cred ca este deja fum și începe sa se vada fracara focului și ma refer la deficitul public. Spun asta pentru ca este de datoria mea sa o spun, pentru ca mandatul îmi permite și îmi cere sa fiu independent și sa apar…

- "Consiliul de Administratie al Societatii Nationale de Gaze Naturale Romgaz a aprobat in sedinta de vineri, 18 septembrie 2020, infiintarea in structura Romgaz a unei sucursale care se va numi Sucursala de Furnizare Gaze Naturale Drobeta-Turnu Severin (sucursala). Decizia vine in contextul in care compania…

- Potrivit documentului care a fost parafat la sediul Autoritatii pentru Digitalizarea Romaniei, implementarea jocurilor loto online se va face in patru etape. LOTO 6/49 și NOROC sunt jocurile care ofera posibilitatea participantilor sa-si incerce sansa și in mediul online in prima etapa a implementarii.…

- "Consiliul de Administratie al societatii IAR SA, intrunit in sedinta in data de 4 septembrie 2020, ia act de decizia lui Neculai Banea de a renunta la mandatul de director general al societatii IAR SA incepand cu data de 17 septembrie 2020, uzand de prevederile contractului de mandat D10/E425/30 martie…

- Adunarea Generala a Actionarilor CEC Bank a aprobat vineri schimbari la nivelul Consiliului de Administratie al bancii, iar Mirela Calugareanu, presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), a fost numita in functia de presedinte al CA, potrivit unui comunicat al bancii. "Adunarea…

- Compania a raportat in primele sase luni venituri operationale de 220,9 milioane lei, de peste doua ori mai mici comparativ cu cele din semestrul 1 din 2019 (509,3 milioane lei). Rezultatele financiare apar in raportul semestrial publicat luni de Fondul Proprietatea, actionar minoritar care detine 20%…

- Guvernul ar putea aproba vineri un proiect de lege care introduce bonificatii pentru actionarii care isi recapitalizeaza companiile, in prezent fiind "sute de mii de companii cu capital negativ", a afirmat joi ministrul Finantelor, Florin Citu. "In ceea ce priveste relatia…