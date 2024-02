Fondul de Garantare a Creditului Rural cere insolventa Grupului de Fermieri Delta Dunarii Cooperativa Agricola

Stiri pe aceeasi tema

- O noua societate comerciala din judetul Constanta cere sa intre in insolventa Este vorba despre Agrosima Bio Prod SRL, cu sediul social pe strada Trandafirilor, din Baneasa, judet Constanta, specializata in cultivarea cerealelor exclusiv orez , plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte…

- Societatea comerciala Primer Stone SRL, cu sediul social in judetul Constanta, ar putea intra in insolventa Dosarul 584 118 2024 se afla pe rolul Tribunalului Constanta. Primul termen a fost fixat pentru data de 7 februarie 2024. Conform Termene.ro, Primer Stone SRL se ocupa de lucrari de constructii…

- Medina Start Construct SRL este specializata in lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si il are ca asociat unic si administrator pe Ruseanu Ovidiu George, din Olt. Societatea comerciala Medina Start Construct SRL, cu sediul pe strada Ion Ratiu, din Constanta, specializata…

- Compania Retele Electrice Dobrogea parte a Grupului PPC in Romania, denumita anterior E Distributie Dobrogea va derula un proiect de modernizare de retele de distributie de energie electrica in judetul Constanta dupa ce, la finalul lunii noiembrie, a semnat cu Ministerul Energiei un contract de finantare…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 24 noiembrie 2023 s a publicat extrasul de incheiere privind inmatricularea unei noi societati de catre doi cetateni domiciliati in judetul Constanta. In Monitorul Oficial al Romaniei, la data de 24 noiembrie 2023 s a publicat extrasul de incheiere privind…

- Compania Dobroinvest SA, din Baneasa, judetul Constanta, specializata in comertul cu ridicata al produselor lactate, oualelor, uleiurilor si grasimilor comestibile, a intrat in insoventa Deczia a fost luata de Tribunalul Constanta in dosarul 8196 118 2023 Instanta a desemnat, in mod provizoriu, in calitate…

- Pe 7 decembrie expira polițele RCA de la Euroins. Cat va costa acum o asigurare. Schimbari majore la sistemul bonus-malus in 2024 Pe 8 decembrie, expira politele RCA ale romanilor la Euroins, care inca mai sunt valabile. Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a publicat pe site-ul institutiei o atentionare…

- Peste 70% dintre dezvoltatorii imobiliari din Romania prezinta un risc major de insolvența, pe fondul accentuarii provocarilor generate de scaderea vanzarilor din imobiliare și a creșterii taxelor. Datoriile acestora au crescut la peste 100 de miliarde de lei in 2023, pe fondul majorarii costurilor…