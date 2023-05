Stiri pe aceeasi tema

- Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) poate demara plațile pentru creditorii și pagubiții Euroins, in limita a 500.000 de lei, scrie Hotnews. Conform legii, plațile pot incepe la 60 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial a deciziei de ridicare a licenței.Pana in data de 1 mai, FGA primise…

- Pagubiții și clienții care și-au reziliat contractele la Euroins ar trebui sa primeasca, incepand de miercuri, 17 mai, sumele solicitate la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dar in limita a 500.000 de lei pe fiecare contract de asigurare. FGA nu a facut inca nici un anunț oficial.

- Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a achitat pana acum peste 1,86 miliarde de lei pagubitilor asiguratorilor RCA intrati in faliment, dintre care aproape 190 milioane de lei numai in primele trei luni din acest an, a anuntat vineri Fondul care se alimenteaza din contributiile celorlalti asiguratori…

- ”In primele trei luni ale anului curent, FGA a achitat despagubiri in valoare de circa 188,67 milioane lei. Din suma totala a platilor aferente trimestrului I al lui 2023, 179,17 milioane lei reprezinta valoarea despagubirilor acordate creditorilor de asigurari ai societatii City Insurance SA. Creditorilor…

- Firmei City i s-a ridicat autorizația de catre ASF in septembrie 2021. Dupa un an și jumatate, „s-au platit 82.091 de cereri de plata, dintr-un total de 257.552 de cereri inregistrate”, a comunicat FGA, la cererea Libertatea. Tot FGA a confirmat ca numarul de asigurați ai Euroins și ai City era aproape…

- Vasile Stefanescu, presedinte Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR), avertizeaza ca Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a ramas fara bani, iar pentru a face plati in cazul falimentului Euroins trebuie sa acceseze un credit garantat de statul roman. „Vin…

- Aproximativ 2,8 milioane de romani care au asigurari auto RCA valabile la Euroins, dar și pagubiții liderului RCA caruia ASF a decis sa-i ceara in instanța falimentul vor putea solicita imediat restituirea de prime și plata daunelor de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dupa publicarea deciziei…

- Aproximativ 2,8 milioane de romani care au asigurari auto RCA valabile la Euroins, dar și pagubiții liderului RCA caruia ASF a decis sa-i ceara in instanța falimentul vor putea solicita imediat restituirea de prime și plata daunelor de la Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA), dupa publicarea deciziei…