- John McAfee a fost arestat in Spania si asteapta sa fie extradat in Statele Unite, unde a fost acuzat de frauda si evaziunie fiscala. Guvernul american spune ca John McAfee a primit peste 23 de milioane de dolari in monede virtuale pentru promovarea unor astfel de valute, fara a declara acest lucru.…

