- La mai mult de 20 de ani dupa ce au lansat Google intr-un garaj din Menlo Park, Larry Page si Sergey Brin isi parasesc pozitiile executive pe care le au in compania mama, Alphabet. Page si Brin vor renunta la functiile de CEO si presedinte pe care le detin la Alphabet, a anuntat compania marti. Sundar…

- ​Cofondatorii companiei Google, Larry Page și Sergey Brin, au informat marți ca se retrag de la conducerea trustului Alphabet, adaugând însa ca vor ramâne „implicați în mod activ”, relateaza site-ul agenției Dpa, citat de Mediafax.Larry Page, care deținea…

- Google a anunțat ca va cumpara producatorul de dispozitive purtabile Fitbit, pentru 2,1 miliarde dolari. Fitibt a avut vânzari în scadere în ultimii ani, iar Google vrea sa intre mai puternic pe piața smartwatch-urilor. Fitbit a spus ca Google a oferit 7,35 dolari/acțiune, cu 19% peste…

- Facebook a anuntat noi masuri pentru combaterea dezinformarii, in perspectiva alegerilor prezidentiale americane care vor avea loc in noiembrie 2020, in aceeasi zi in care a dezvaluit eliminarea unei retele de conturi rusesti pe Instagram care aveau ca tinta alegatori americani. Compania a…

- Waymo, divizia de vehicule autonome a Alphabet, spune ca ar vrea sa foloseasca tehnologiile pentru a le pune și pe camioane, în contextul în care pe termen lung se anticipeaza ca va fi criza mare de șoferi, scrie Reuters. Waymo a lucrat în domeniul autoturismelor autonome, dar și cel…

- Google, divizia a grupului Alphabet, lanseaza noi functii de confidentialitate pentru serviciile Maps, YouTube si Voice Assistant, cu optiuni care includ modul incognito si stergerea automata a datelor, a anuntat miercuri compania, transmite Reuters.

- Motorul de cautare Google aniverseaza, vineri, 21 de ani de la lansare, iar creatorii acestuia marcheaza momentul printr-un "doodle" special ilustrat cu un computer din perioada de inceput a internetului. Conform portalului googleencyclopedia, Google Inc. este o corporatie americana multinationala…