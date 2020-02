Focuri de armă la o universitate din Texas. Doi morţi şi un rănit Persoana care a supraviețuit a fost dusa la spital. "Putem confirma moartea a doua persoane. O a treia victima a fost transportata la spital", a transmis Universitatea A&M. Atac armat la Toronto. Trei persoane au murit Autoritatile au transmis ca incidentul armat s-a incheiat, fara insa a preciza daca autorul a fost arestat. Anchetatorii incearca sa afle motivul atacului. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

