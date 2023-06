Stiri pe aceeasi tema

- Mama fetei de 12 ani ucisa si ascunsa in lada unei canapele a fost lasata in libertate de procurori, dupa ce a fost audiata, vineri, timp de mai multe ore, la sediul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti. Potrivit unor oficiali ai Parchetului, femeia a dat o declaratie coerenta in fata procurorilor,…

- O persoana a ajuns la spital, joi, dupa ce a fost lovit de o bucata de tencuiala desprinsa dintr-o cladire din Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit unor surse judicare citate de Agerpres, este vorba despre un angajat al Ambasadei Frantei. Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti…

- Patronul unui local de fițe din București a fost injunghiat, joi dupa-amiaza, de un client. Potrivit surselor, atacatorul s-a ridicat de la masa și, aparent fara motiv, l-a ințepat in zona fesiera pe unul dintre patronii de la Nuba, Jean Sasu, dupa care a fugit. „Astazi, 20 aprilie 2023, in jurul orei…

- Un profesor de sport a fost amenințat cu cuțitul de un elev. Dupa incident, minorul a parasit incinta școlii. Ulterior, acesta a fost indentificat de o patrula de polițiști care l-au condus la sediu pentru auderi. „Din primele verificari, polițiștii au stabilit faptul ca, la data de 19 aprilie a.c.…

- Patru persoane sunt audiate, marti, de politistii Sectiei 8 Politie din Sectorul 2, care au efectuat doua perchezitii la adresele unor persoane banuite de savarsirea infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice si lovire sau alte violente.