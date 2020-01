Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, si primarul Focsaniului, Cristi Valentin Misaila, cer ancheta cu privire la modul in care au fost organizate evenimentele de Ziua Unirii Principatelor Romane, acuzatiile celor doi vizandu-l pe prefectul Gheorghita Berbece, numit in functie in decembrie. Conform unui comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES, Oprisan si Misaila afirma ca aniversarea Micii Uniri a avut loc "intr-un climat de dezbinare si minciuna" si sustin ca Gheorghita Berbece a incalcat "prevederile regulamentelor Ministerului Afacerilor Interne" si a manipulat "in…