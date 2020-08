Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața informam despre depistarea a inca trei persoane cu coronavirus la Salicea, comuna Ciurila, in total pana acum sunt 6 persoane infectate, toate in izolare și monitorizare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Luni anunțam despre izbucnirea unui focar de coronavirus la Salicea, comuna Ciurila, trei persoane fiind depistate pozitiv in urma testelor. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In satul Salicea, comuna Ciurila, au fost depistate la inceputul saptamanii trei persoane infectate cu noul coronavirus. Primarul comunei Ciurila, Cristinel Popa a anuntat aseara ca au fost depistate inca trei cazuri de COVID-19: doua persoane in varsta și un copil.

- Trei locuitori ai comunei Ciurila, satul Salicea, au fost depistate cu COVID 19.”Din pacate 3 concetațeni din satul Salicea au fost testați pozitiv și se afla la momentul actual sub asistența medicala.De asemenea familiile acestora se afla in autoizolare și sub supravegherea primariei și a poliției.Va…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 27 iulie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 9 cazuri de infectare cu COVID-19. Trei dintre aceste cazuri sunt atribuite comunei Cetatea de Balta – satul Tatarlaua. Cele 9 cazuri, confirmate astazi pozitiv cu COVID-19 provin…

- Asistenta medicala de la care a pornit focarul de COVID-19 la Spitalul CFR din Timișoara este acuzata ca nu a respectat masurile privitoare la prevenirea... The post Asistenta de la care a pornit focarul de COVID-19 la Spitalul CFR din Timișoara, acuzata direct! appeared first on Renasterea banateana…

- Barbatul de la care ar fi pornit focarul de coronavirus din cartierul buzoian Posta si socrul sau au fost plasati sub control judiciar dupa ce politistii au sesizat Parchetul de pe langa Judecatoria Buzau, pentru nerespectarea masurilor impuse de ordonantele militare, anunța news.ro."Politistii…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron urmeaza sa lanseze luni o initiativa comuna pentru un raspuns european la criza provocata de COVID-19, a anuntat Palatul Elysee, potrivit AFP si dpa. Merkel si Macron vor avea o videoconferinta la ora locala 15:30…