- Un uriaș focar de pesta porcina africana a forțat crescatorii de porci din Serbia, Bosnia și Croația sa sacrifice mii de porci incepand din iunie. Fermierii fac presiuni asupra autoritaților pentru a fi compensați pentru pierderile suferite.

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Ialomița informeaza proprietarii/deținatorii de porcine, atat din exploatațiile comerciale cat și din gospodariile populației, despre situația referitoare la

- Pesta porcina africana continua sa se extinda in județul Timiș. A fost confirmat un nou focar, de data aceasta in ferma Smithfield de la Voiteni.... The post Pesta porcina africana, depistata in județul vecin. S-a instituit o zona de protecție unde mutarea și vanzarea animalelor e interzisa appeared…

- De cateva zile, ploile torentiale nu se mai opresc in vestul si sud-vestul tarii. Multe localitati din aceste zone au fost maturate de torenti, iar zeci de gospodarii au fost inundate. Cel mai afectat a fost judetul Mehedinti.

- Numarul de focare de pesta porcina africana a inregistrat o „diminuare considerabila” in Uniunea Europeana in 2022, a anuntat Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara (EFSA).

- Focare de pesta porcina. 14.000 de porci urmeaza sa fie ucisi. Doua focare de pesta porcina au fost depistate in judetul Timis. Unul la o ferma a companiei Smithfield si altul intr-o gospodarie. Urmeaza ca aproximativ 14.000 de porci sa fie ucisi. Autoritatile au stabilit zone de protectie si de supraveghere.…

- Județul Timiș nu scapa de pesta porcina africana, joi, 18 mai, fiind confirmate primele doua focare din acest an. Este vorba despre ferma Smithfield din Cenei ș de o gospodarie din localitatea Opatita. Numai in primul caz, confirmarea focarului inseamna sacrificarea a 17.900 de porci.

- In prezent, la nivel național exista 11 focare active de pesta porcina africana - PPA. Da la prima semnalare a virusului in Romania și pana in prezent, 112 de cazuri au fost confirmate in județul Cluj.