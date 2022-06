Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Statelor Unite in Romania, alaturi de American Councils for International Education invita elevii cu varsta cuprinsa intre 13-16 ani din județele Calarași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman, sa candideze la GOAL Camp, ce va avea loc in apropiere de București in perioada 27 Iunie-2 Iulie 2022. …

- Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) a fost percheziționata de procurorii DNA Suceava, in cursul zilei de vineri, 13 mai 2022. Mihai Țurcanu, directorul instituției, a fost ridicat la finalul acțiunii cand afara era deja noapte.

- In intervalul 28 martie – 3 aprilie a.c., in țara noastra au fost raportate 2.812 cazuri de gripa clinica, comparativ cu 85 de cazuri in aceeași perioada a anului trecut, in timp ce, intre 21 -27 martie a.c., au fost inregistrate 1.585, cazuri de gripa clinica, transmite Centrul Național de Supraveghere…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Ialomita a reusit sa stinga toate focarele de pesta porcina, insa atrage atentia ca boala poate reaparea oricand pentru ca se ignora orice regula de biosecuritate.

- ANSVSA arata, intr-un comunicat de presa transmis joi, ca va dezvolta si implementa metode de analiza specifice determinarii reziduurilor de pesticide din produse alimentare prin investitii in cadrul Institului de Igiena si Sanatate Publica Veterinara (IISPV) si Directiilor Sanitare Veterinare si pentru…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) anunța investiții de peste 5 milioane de euro pentru achizitionarea unor echipamente pentru depistarea reziduurilor de pesticide din fructe si legume. Dupa realizarea investițiilor, timpul de eliberare a buletinelor de…

- Oboseala, dureri de cap, probleme de respirație – semne ale Covid-19 care dispar, in general, in doua-trei saptamani. In unele cazuri, simptomele pot persista și mai mult de patru saptamani și atunci vorbim despre Covid long. Un studiu, publicat recent in revista științifica Nature, sugereaza ca persoanele…

- Doi barbati au fost retinuti de politisti dupa ce au introdus in tara, din Spania, aproximativ 11 kilograme de canabis, prin intermediul unei firme de curierat, a informat, joi, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) – Serviciul Teritorial Constanta.…