Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a prezentat proiectul de masuri fiscale discutat in ședința de Guvern. El a spus ca, daca Romania nu se incadreaza in ținta de deficit, risca sa piarda 75 de milioane de euro din fonduri europene, lucru pe care nu și-l poate permite. El a explicat ca veniturile rezultate…

- Baimarenii așteapta de ani de zile modernizarea Garii Baia Mare, care arata deplorabil, un loc care nu face cinste orașului. Am cerut celor de la CFR informații privind toate stațiile de caler ferata din județ, ce se intampla cu ele și care sunt planurile de viitor. CFR spune ca studiul de fezabilitate…

- Din 1 septembrie curent, cadrele didactice vor beneficia de sporuri mai mari pentru dirigenție, verificarea lucrarilor scrise de elevi, administrarea cabinetelor și activitațile in care sunt incadrați copiii cu cerințe educaționale speciale (CES). Sporurile vor constitui in total cel mult 10% din bugetul…

- Sunt ședințe peste ședințe, luni, in Coaliție și la Guvern pe tema masurilor ce urmeaza a fi luate cu privire la reducerea deficitului bugetar. La nivelul PSD se analizeaza un plan de masuri in acest sens. Pe surse, s-a aflat ca e vorba despre o lista de 16 puncte, cu care premierul Marcel Ciolacu –…

- Cand auzi cuvintele ”paduchi”, ”purici” sau ”acarieni”, probabil ca deja incepi sa te scarpini. Dar știai ca și gainile pot contracta daunatori numiți acarieni sau paduchi de gaina? Daca nu știi cum sa scapi de ei, in cele ce urmeaza, iți explicam cum sa scapi de paduchii gainilor din cotețe, oferindu-ți…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la Hunedoara, ca Planul national de combatere a cancerului ar putea deveni functional odata cu aprobarea, posibil in saptamana viitoare, a unei ordonante de guvern prin care sa fie puse in aplicare programele de sanatate.

- Anca Alexandrescu: Domnul Rafila ar fi trebuit sa plece de mult din Guvern „Dl Rafila ar fi trebuit sa plece de mult din guvern. Inca o dovada ca Marcel Ciolacu sa-i ceara demisia, ca si in cazul lui Budai. Acelasi lucru ar fi trebuit sa faca și Rafila. (...)Trebuie sa fie un lung sir de demisii, sa…

- In județul Dolj, in ultimele 24 de ore, au fost afectate de inundații mai multe localitați din partea de vest a județului. Datorita precipitațiilor abundente care au cazut in partea de nord-vest a județului s-au produs viituri pe cursurile de apa de pe raza comunelor: Argetoaia, Secu, Grecești. Aceste…