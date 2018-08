Focar de pestă porcină în localitatea gălăţeană Vameş Focar de pesta porcina in localitatea galateana Vames Autoritatile au stabilit o zona de protectie de 3 kilometri si o zona de supraveghere de 10 kilometri dupa confirmarea a unui focar de pesta porcina în localitatea galateana Vames. Zona include respectiva localitate si alte 11 sate din Galati si Braila. Este interzis transportul porcilor pe drumurile publice cu exceptia cazului când sunt avizate, când transportul este avizat de autoritatea veterinara, atât pe raza satului Vames, cât si în localitatile Piscu, Namoloasa Sat, Tudor Vladimirescu, Hanu Conachi,… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele statistici privind evoluția pestei porcine arata ca numarul porcilor uciși va depași 350.000 în urma confirmarilor de focare din județele Tulcea și Braila, iar numarul locurilor de munca desființate va fi de ordinul sutelor. Autoritațile nu fac fața, astfel ca se cere intervenția CSAT.…

- Pesta porcina africana a fost confirmata, in aceste zile, si la cea mai mare ferma de porci din Romania si a doua ca marime din Europa, complexul din localitatea Gropeni, judetul Braila, care adaposteste aproape 140.000 de porci. Toate animalele din ferma vor fi eutanasiate. Autoritatile spun ca pesta…

- Numarul porcilor sacrificati in judetul Braila din cauza pestei porcine se apropie de 5000. In sate continua actiunile de asomare a animalelor. Astazi (01 ausust 2018) si ieri prapadul a lovit satul Mihai Bravu din comuna braileana Victoria. Nervii satenilor sunt intinsi la maxim si este scandal pentru…

- Autoritatile din judetul Braila, Romania, sunt in alerta de pesta porcina, dupa ce un fermier a anuntat ca jumatate din cei 28 de porci pe care-i creste au murit. Ca masura de precautie, animalele ramase in crescatorie vor fi eutanasiate.

- Case inundate si drumuri acoperite de ape este bilantul ploii de noaptea trecuta care s-a abatut asupra judetului Galati. A fost COD ROSU de furtuna, valabil timp de o ora , pentru localitațile Tudor Vladimirescu, Piscu, Independența, Slobozia Conachi, Vanatori, Braniștea, Schela si Smardan. Primarul…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri seara, o atenționare cod roșu de furtuna pentru județul Galați, valabila pana la miezul nopții. Este pentru prima data in istoria Romaniei cand e emisa o astfel de avertizare.Potrivit ANM, localitațile Tudor Vladimirescu, Piscu,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta seara, o avertizare nowcasting de COD ROSU valabil de la ora 22:45 pana la ora 0:00. In judetul Galati, in special in localitatile Tudor Vladimirescu, Piscu, Independenta, Slobozia Conachi, Vanatori, Branistea, Schela si Smardan, se vor semnala…

- ''Este o obligatie a Comisiei Europene sa asigure o folosire corespunzatoare a bugetului UE. Regulile care guverneaza fondurile structurale si de investitii europene pentru perioada 2014-2020 (reglementarile CPR) stabilesc necesitatea ca statele membre sa desemneze pentru fiecare program de finantare…