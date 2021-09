Stiri pe aceeasi tema

- Informația ii aparține primarului din Sectorul 1. Clotilde Armand susține, intr-o postare pe Facebook, ca trebuie luate masuri urgente din partea autoritaților pentru comercializarea și utilizarea lampioanelor.Martorii au povestit ca incendiul a fost insoțit și de o explozie puternica, produsa la ultimul…

- Elevii din 25 de școli din municipiul București vor incepe școlile in sistem online chiar daca incidența in Capitala este 1,37 la mie, mult sub pragul de 6 stabilit de Ministerul Educației pentru trecerea in scenariul 2, potrivit Digi24. Decizia a fost luata din infrastructurii invechite și a lucrarilor…

- ABIT Puresoft anunțǎ oficial relocarea biroului din sectorul 3 al Capitalei, ȋn sectorul 1, pe Bd. Lascar Catargiu nr. 17, 010662, București, Romȃnia. Avȃnd ȋn vedere cǎ ȋn luna august se ȋmplinesc 4 ani de la fondarea companiei, aceastǎ mutare reflectǎ creșterea substanțialǎ a afacerii și dorința de…

- LEM Medical, infiintata in anul 2017 sub forma unui laborator de analize medicale, s-a extins cu 16 specialitati medicale, devenind cea mai mare clinica multidisciplinara independenta din sectorul 2 al capitalei. Situata in zona Andronache, noua clinica LEM pune la dispozitia pacientilor o gama completa…

- Autoritațile au identificat un focar de pesta porcina la o ferma din localitatea Ipotești, din județul Olt, iar aproape 30.000 de porci vor fi sacrificați, scrie ziarul local ȘtirideOlt. Ferma de porci de la Ipotești este cea mai mare din județul Olt și este lovita din nou de pesta porcina africana.…

- Amenzi in valoare de peste 30.000 de lei au fost aplicate, in noaptea de sambata spre duminica, de politisti in Bucuresti, fiind depistati trei soferi drogati si patru aflati sub influenta bauturilor alcoolice. De asemenea, politistii au retinut peste 21 de permise de conducere. Potrivit unui comunicat…

- Mai multe tramvaie de pe liniile 7, 10, 19 și 25 au fost blocate timp de aproximativ o ora in zona Eroii Revolutiei, din cauza unei defectiuni a unui tramvai, informeaza B365 . Tramvaiele au ramas blocate la intersecția Șoseaua Giurgiului cu Șoseaua Olteniței, in intersecția Eroii Revoluției din Sectorul…

- O valiza a fost gasita abandonata, marți dimineața, in zona Matei Basarab din Bucuresti. La fața locului intervin echipajele de poliție, dar si un echipaj al pompierilor, anunța Digi24.Alarma a fost data azi in jurul orei 11.00. Un barbat a alertat autoritațile cu privire la faptul ca pe strada Matei…