Stiri pe aceeasi tema

- Bacteriile care „mananca” metan ar putea incetini incalzirea globala, arata un nou studiu al cercetatorilor de la Universitatea din California. Tehnologia are potențialul de a reduce profund emisiile de gaze cu efect de sera puternice, dar necesita investiții majore, transmite The Guardian.

- Este probabil ca lumea sa se confrunte cu perturbari majore ale aprovizionarii cu alimente cu mult inainte ca temperaturile sa creasca cu 1,5 grade Celsius, a avertizat președintele Conferinței ONU privind deșertificarea.

- Anul trecut, veverițele au ajuns subiect de discuție pe rețelele de socializare. Anul acesta, veverițele se viralizeaza din nou, iar motivul este unul care ne preocupa pe toți – caldura. Ba chiar s-a inventat și un termen pentru unul din comportamentele lor – „splooting”. Multe zone din SUA se confrunta…

- Oamenii de știința au propus atenuarea incalzirii globale prin imbunatațirea solurilor Imbunatațirea practicilor agricole din intreaga lume ar permite terenurilor sa capteze 31 de miliarde de tone de dioxid de carbon in fiecare an, potrivit unei noi cercetari. Acest lucru ar trebui sa fie suficient…

- Culoarea albastru a definit intotdeauna nuanța apelor din oceanele lumii. Cu toate acestea, s-ar putea ca acea culoarea intensa sa ramana doar o amintire. Poluarea, acțiunea nociva a oamenilor si incalzirea globala face ca apa oceanelor sa capete o alta culoare (sursa:CNN). Marea albastra adanca devine…

- Experți: Incalzirea globala nu a fost un factor determinant in cazul inundatiilor recente din Italia.Inundatiile devastatoare care au lasat in luna mai o parte din nord-estul Italiei sub ape au fost cauzate de un eveniment meteorologic care se produce "o data la doua secole", legatura cu schimbarile…

- Unul dintre cei mai renumiți geologi turci, Dr.Osman Bektash, a spus ca incalzirea globala va duce la dispariția multor specii din Marea Neagra. Acest lucru nu poate fi evitat, este convins el. Marea Neagra este formata din trei straturi: un strat inferior care conține gaze toxice, un strat intermediar…

- Vulcanul Fontanelas, situat in largul coastei Peninsulei Iberice, care nu a fost activ de mult timp, poate deveni o modalitate de combatere a incalzirii globale. Cercetatorii din Portugalia au dezvaluit ca vulcanul inactiv Fontanelas este capabil sa absoarba de la 1,2 la 8,6 miliarde de tone de dioxid…