- Un focar de COVID- 19 a fost identificat de autoritatile sanitare prahovene la Spitalul Orasenesc Baicoi, informeaza, luni, Institutia Prefectului. Conform sursei citate, focarul este la Sectia Psihiatrie a unitatii sanitare, fiind identificati 11 pacienti si doi salariati infectati cu noul…

- Doi angajati si 11 pacienti ai Spitalului Orasenesc din Baicoi, judetul Prahova, sunt infectati cu SARS-CoV-2. Autoritatile au declarat focar de COVID in unitatea sanitara. In judet, peste 27% din testele pentru depistarea infectiei COVID-19 facute in ultimele 24 de ore au fost pozitive. “Astazi, 17…

- Directia de Sanatate Publica Prahova a declarat, luni, focar de Covid-19 la Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” din Campina, unde doi angajati ai institutiei si 27 de cursanti au fost diagnosticati cu infectia cu SARS-CoV-2. La nivelul judetului Prahova, unu din sase teste efectuate in ultimele…

- Autoritațile au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in urma incendiului de la Spitalul suport-COVID Movila din Ploiești din aceasta dimineața. Doi barbați cu varste de 74 și 75 de ani, infectați cu Covid-19, au fost gasiți decedați in urma flacarilor mistuitoare care a cuprins intreaga secție.

- Bulgaria a raportat marți 5.863 de noi cazuri de Covid-19 și 243 de decese, un nou record pentru țara UE cu cea mai mica rata de vaccinare, informeaza Reuters. Bilanțul total al deceselor se ridica astfel la 23.316. Confruntata cu o creștere a numarului de cazuri în plin val patru…

- La Spitalul Universitar de Ugența București se inregistreaza 45 de decedați pe zi - COVID și non-COVID. De regula, necesarul lunar de saci este de 100. Numarul sacilor a fost suplimentat la 500. 45 de decese pe zi inseamna 10% din total pacienți, COVID și non-COVID.Angajați din spital spun ca instituția…