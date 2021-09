Stiri pe aceeasi tema

- Un focar de COVID-19 a izbucnit la Spitalul Judetean Galati, primul de la debutul celui de-al patrulea val al pandemiei. Pana la acest moment, sapte pacienti dintr-o singura sectie au fost confirmati cu noul coronavirus. Și la Spitalul Județean din Slatina este focar de COVID la Secția de Cardiologie,…

- ,,Din cei sapte pacienti infectati cu SARS-Cov-2 , patru pacienti sunt izolati la domiciliu, trei pacienti sunt transferati in sectia COVID-19 de la etajul 1. De asemenea, in cadrul anchetei epidemiologice s-a efectuat si testarea personalului medical si auxiliar. Toti cei 15 angajati testati au fost…

- Saisprezece copii si adolescenti sunt infectati cu virusul SARS-CoV-2, in judetul Vrancea. In acest moment, trei dintre acestia au nevoie de asistența specializata, in spital, anunța Directia de Sanatate Publica (DSP) Vrancea. La nivel național, joi, 16 septembrie, s-au inregistrat 4.441 de cazuri noi…

- In ultimele 24 de ore in județul Maramureș au fost confirmate un numar de 108 cazuri noi de coronavirus, acesta fiind cel mai mare numar de cazuri confirmate din ultimele luni. Cifra este cu atat mai ingrijoratoare cu cat, potrivit datelor oferite de catre Direcția de Sanatate Publica a județului Maramureș,…

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat sambata, intr-o conferinta de presa, ca deja au fost suplimentate paturile la ATI – terapie intensiva in unitatile medicale din Bucuresti pentru pacientii cu patologie COVID-19. „Deja au fost suplimentate paturile de terapie intensiva. Deja Babes a cerut…

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica (DSP) Galați, in ultimele zile au fost ocupate toate cele noua paturi din cadrul Secției Anestezie Terapie Intensiva (ATI) – Covid-19 de la Spitalul Clinic Județean de Urgența din Galați, toți pacienții internați fiind in stare grava din cauza complicațiilor severe…

- Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, a avut, vineri, 3 septembrie, o intalnire cu reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența, Direcției de Sanatate Publica și Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou” Suceava pentru a identifica și evidenția posibile noi…

- Directia de Sanatate Publica a dispus o serie de masuri in Centrul de Primire a Copilului in regim de Urgenta din cadrul DGASPC Buzau, unde a izbucnit un focar de coronavirus. Au fost depistate 13 cazuri, unul la test PCR si 12 la testele rapide. DSP a dispus de urgența o dezinfectie terminala in intreaga…