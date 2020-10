Foarte important să nu ratați: Se întâmplă în această noapte CHIȘINAU, 11 oct- Sputnik. In aceasta noapte vom schimba acele ceasurilor cu o ora in urma. In conformitate cu propunerea Comisiei Economice Europene a ONU si concomitent cu statele membre ale Uniunii Europene, Guvernul Republicii Moldova anunța ca in ultima duminica a lunii octombrie, la ora 03:00, pe intreg teritoriul țarii, va avea loc trecerea la timpul „de iarna” prin transferul acelor ceasornicului cu o ora inapoi - ora 03:00 devine ora 02:00. Specialiștii spun ca acum de fapt vom trece la ora normala, fiindca ora de vara pe care am avut-o pana acum a fost propusa inca de pe timpuri… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

