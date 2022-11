Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, susține ca partidul sau poate oferi un ministru „in orice domeniu”, inclusiv la Aparare, daca PSD nu va gasi un inlocuitor pentru fostul ministru Vasile Dincu. Rareș Bogdan a facut aceasta precizare miercuri, 26 octombrie 2022, intr-o intervenție…

- Rata șomajului in randul tinerilor cu varsta intre 15 și 29 de ani a scazut la nivelul UE, de la 13,3% in 2020 la 13% in 2021, potrivit Biroului european de statistica. Totuși, in aproape jumatate (46,4%) din cele 192 de regiuni analizate de Eurostat, rata șomajului in randul tinerilor a fost de cel…

- Pe baza datelor din primele noua luni ale anului, FIM-CISL estimeaza ca Stellantis, proprietarul unor marci, precum Fiat, Peugeot si Citroen, dar si Chrysler, va produce mai putin de 650.000 de vehicule pana la sfarsitul anului in fabricile sale italiene, in scadere de la 673.574 in 2021. Asta ar insemna…

- ”Specialistii (…) au stabilizat apovizionarea cu energie in toate regiunile Ucrainei”, anunta intr-o postare pe Facebook directorul Ukrenergo, Volodimir Kuritki. Directorul Ukrenergo, Volodimir Kuritki, anunta totodata ca restrictii ale consumului de electricitate nu sunt necesare. ”Continuam sa imbunatatim…

- Bobby Paunescu, regizor și președinte ARMIS, a vorbit la Realitatea FM despre felul in care au acționat pana acum politicienii din țara noastra. Aceștia sunt invinuiți de faptul ca in loc sa previna populația despre dezastrul care urmeaza sa vina, creșteri de prețuri si facturi mai mari, au dat asigurari…

- Pana in 2025, 90% din populația UE care indeplinește criteriile de screening ar trebui sa fie testata pentru cancerul de san, de colon și de col uterin, prevede o noua recomandare a Uniunii Europene a Sanatații pentru diagnosticarea timpurie a bolilor oncologice, care este luata in considerare acum…

- ”Preturile energiei electrice ating niveluri record in Europa. Gazul natural a urcat marti la un varf de 294 euro/MWh pe bursa din Austria.„Energia eoliana offshore ar putea fi unul din raspunsurile pe termen lung la numeroase provocari climatice si economice”, spune Claudiu Cazacu, consulting strategist…

- Intr-un studiu științific s-a stabilit ca un razboi nuclear ar putea ucide 5 miliarde de persoane și ar provoca un dezastru natural. Riscul de foamete globala ar fi uriaș, fenomenul fiind declanșat de funinginea care blocheaza patrunderea luminii soarelui in atmosfera, care va duce la creșterea numarului…